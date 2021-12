중기부 장관 "소상공인, 최대한 신속지원"…방역조치 관련 간담회

[아시아경제 박형수 기자] 권칠승 중소벤처기업부 장관은 18일 코로나19 방역 조치 강화 및 방역지원금 지급 계획과 관련해 소상공인 업계와 간담회를 개최했다.

권 장관은 이날 마포구에 있는 소상공인 플래그십 스토어 '소담상회'에서 오세희 소상공인연합회 회장, 자영업자비상대책위원회 공동대표와 방역패스(접종확인·음성확인) 이행 상황과 방역지원금 지원 계획 등에 대해 논의했다.

정부는 코로나19 확산에 따라 이날부터 16일간 전국의 사적모임 가능 인원을 4명으로 줄이고 식당·카페 등 다중이용시설 영업시간을 종류에 따라 오후 9∼10시로 제한했다. 정부는 지난 6일부터 식당·카페·학원·PC방 등 실내 다중이용시설 전반에 걸쳐 방역패스를 적용했다.

정부는 매출이 감소한 소상공인 320만명에게 100만원 상당의 방역지원금을 지급하고 손실보상 대상을 확대하기로 했다.

권 장관은 "어려움을 겪을 소상공인분들의 피해가 조속하게 끝날 수 있도록 가용할 수 있는 모든 조치를 동원해 최대한 신속하게 지원할 것"이라고 말했다.

중기부는 방역 조치로 영업시간 제한을 받은 소상공인에게는 올해 안에 방역지원금을 지급하고, 매출이 감소한 일반피해 업종은 내년 1월 중 지급할 계획이다.

