동대문구민과 학생 온라인 ‘인문학 스피치’ 배운다

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 오는 21일부터 지역내 학생과 학부모의 효과적인 의사소통 능력 함양을 위한 온라인스마트교육 콘텐츠인 ‘인문학 스피치’를 제공한다.

인문학스피치는 경청과 공감에 대한 중요성을 알리고 타인을 이해하는 공감능력을 향상시키는 데 도움을 주기 위해 실제 사례를 중심으로 제작, ▲1강 소통스피치 ‘언어적/비언어적 요소의 중요성에 대해 알아보기’ ▲2강 공감스피치 ‘효과적인 경청방법 및 공감 능력 알기’ ▲3강 설득 스피치 ‘설득의 3가지 필수요소’까지 총 3회기로 구성됐다.

제작된 영상은 21일부터 3개월 간 동대문구 교육비전센터 누리집 및 유튜브 채널에 순차적으로 게시될 예정이며, 별도의 신청 없이 누구나 시청 가능하다.

유덕열 동대문구청장은 “최근 소통의 중요성이 커지고 있는 만큼 지역내 학생과 학부모를 대상으로 공감능력과 말하기 능력 향상을 위한 콘텐츠를 준비했다”며 “누구나 집에서 시청 가능하니 많은 참여를 부탁드리며, 앞으로도 더욱 다양한 콘텐츠를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

동대문구 교육비전센터는 지역내 초등학교 4학년부터 중·고교생을 대상으로 진로학습 상담 컨설팅과 비대면 온라인 진로학습상담을 운영하고 있다. 1:1 학습심리상담 예약문의 및 온라인 상담은 동대문구 교육비전센터 누리집이나 전화를 통해 가능하다.

