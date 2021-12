[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 '소상공인 선지원' 재원 마련을 위해 소상공인시장진흥기금 활용 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

17일 김성환 원내수석부대표는 오전 국회서 열린 코로나19 위기대응 특위 회의에서 "소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에 소상공인시장진흥기금을 활용해 선지원 근거를 신설하는 방안을 검토하겠다"라고 말했다고 신현영 원내대변인이 회의 후 기자들에게 전했다.

이 후보는 지난 14일 소상공인과 자영업자를 대상으로 지원 먼저, 정산은 나중에 하겠다는 내용의 '선지원·후정산' 방안을 제시했다.

신 원내대변인은 "2022년 소상공인시장진흥기금은 8조291억원"이라며 "앞으로 특위에서 지원 방안을 지속해서 논의하며 만들어가겠다"고 말했다.

