김정숙 여사, 우즈벡 대통령 부인과 국립재활원 방문

전동휠체어 후방카메라 모듈 시연 참관…스마트 글러브, 스마트 보드 체험

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령 부인 김정숙 여사는 17일 우즈베키스탄 대통령 부인 미르지요예바 여사와 국립재활원을 방문했다.

국립재활원은 1986년 설립된 국내 유일의 국립재활기관이다. 재활연구소와 장애인건강검진센터 등을 운영하며 전문 재활 치료가 필요한 노인 장애인과 아동을 돕고 있다.

김정숙 여사는 이날 전동휠체어 사용자인 신상경씨가 제안해서 제작한 ‘전동휠체어 후방카메라 모듈’ 시연을 통해 사용자 맞춤형으로 제작한 다양한 보조기기 사례에 대한 설명을 들었다.

김정숙 여사와 미르지요예바 여사는 직접 손과 팔의 재활을 돕는 ‘스마트 글러브'와 '스마트 보드'도 체험했다.

청와대는 "국내 기업과 국립재활원의 협업 등을 통해 만들어진 보행훈련 로봇, 보행보조 로봇 등 한국산 보조기기의 설계와 제작에 참여한 연구원들의 시연을 참관했다"고 설명했다.

국립재활원 관계자는 "재활 분야의 협력 확대로 양국의 많은 장애인들이 새로운 희망을 가질 수 있게 될 것"이라고 말했다.

김정숙 여사는 ‘열린제작’을 통해 삶의 질 향상에 기여하고 있는 국립재활원의 노력에 감사 인사를 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr