[아시아경제 이준형 기자] <지역본부장 전보>

△부산울산경남지역본부장 최선일 △대전충청지역본부장 김원중

<실장 전보>

△손실보상지원실장 이봉희 △인재혁신실장 양숙경 △리스크준법실장 조용민 △디지털전략실장 김관호 △온라인혁신실장 김용 △상권분석실장 오윤배 △금융지원실장 김원범 △소상공인지원실장 박진희 △창업성장실장 김종순 △특성화지원실장 박상규 △마케팅지원실장 김현

<센터장 전보>

△서울서부센터장 이화진 △서울북부센터장 김상목 △속초센터장 김진영 △부산남부센터장 양정봉 △부산동부센터장 김미교 △창원센터장 정갑수 △양산센터장 박기호 △대구북부센터장 전수현 △대구서부센터장 최규종 △구미센터장 전상진 △포항센터장 유승호 △경주센터장 이선호 △영주센터장 장해녕 △광주남부센터장 정연주 △순천센터장 양순화 △수원센터장 권혁찬 △부천센터장 유택균 △용인센터장 오광용 △안성센터장 박종일

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr