제주 드림타워 복합리조트, '인룸다이닝' 세트 메뉴 출시

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 17일 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 객실 내에서 주류와 함께 안주를 즐길 수 있는 '인룸다이닝' 세트 메뉴를 오는 18일부터 출시할 예정이라고 밝혔다.

롯데관광개발 관계자는 "코로나19 재확산과 정부의 사회적 거리두기 강화에 따라 올 연말연시 보다 안전한 모임에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "이에 맞춰 객실 내에서 안전하게 시간 제약 없이 모임이나 식사를 즐길 수 있도록 24시간 비대면(언택트) 서비스를 실시하기로 했다"고 말했다.

'인룸다이닝' 세트 메뉴는 총 4가지로 맥주와 소주, 화이트 와인, 레드 와인, 샴페인 등 주류와 페어링하기 좋은 안주로 구성됐다.

'제주 맥주 세트'는 제주 로컬 맥주와 소주로 구성됐다. 제주 위트 에일 4병, 한라산 소주 1병과 프라이드 치킨, 골뱅이 소면으로 이뤄졌다. '화이트 와인 세트'는 클라우디 베이 소비뇽 블랑과 훈제연어, 클럽 샌드위치, 과일 플래터, 케이크(초콜릿 케이크, 바닐라 크림 브륄레, 티라미수, 레몬 치즈 케이크 중 택1), '레드 와인 세트'는 클라우디 베이 피노 누아, 뉴욕 채끝 등심 스테이크, 모둠 치즈와 콜드컷 플래터, 사이드 메뉴(감자튀김, 구운 버섯, 아스파라거스 등 메뉴 중 택1)로 구성됐다.

'샴페인 세트'는 모엣 샹동, 모둠 치즈와 콜드컷 플래터, 감자튀김, 과일 플래터, 케이크(초콜릿 케이크, 바닐라 크림 브륄레, 티라미수, 레몬 치즈 케이크 중 택1)로 구성했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr