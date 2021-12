이마트, 'PK마켓' 5년 만에 철수 … 하남·고양점 이달 말 영업종료

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 가 '프리미엄 슈퍼마켓'을 표방하며 야심차게 선보였던 'PK마켓' 사업을 이달 말 모두 종료한다. 지난 2016년 9월 스타필드 하남에 첫 매장을 낸 이후 5년만이다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 관계자는 16일 "2019년부터 수익성과 효율성 중심으로 전문점 사업 구조를 재편하고 있다"며 "그 일환으로 오는 31일 스타필드 하남과 고양 내 PK마켓이 영업을 종료한다"고 밝혔다.

PK마켓은 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 가 지난 2016년 처음 선보인 식료품 전문점이다. 대형마트보다는 가격이 비싸지만, 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 의 최고급 식품 매장인 SSG푸드마켓보다는 저렴한 가격에 세계 각지에서 좋은 품질의 식료품을 들여와 차별화를 꾀했다. 식료품과 레스토랑을 결합한 신개념의 그로서란트(grocerant) 공간을 배치해 고객의 체험을 극대화하는 전략으로 눈길을 끌기도 했다.

하지만 코로나19 확산 이후 온라인으로 식료품을 구매하는 수요가 많아지고, 가격이 싼 창고형 할인마트에 대한 수요가 커지며 결국 영업을 종료하게 된 것으로 풀이된다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 측은 PK마켓 철수가 강희석 대표가 주도하는 전문점 사업 재편의 일환이라고 설명했다. 사업성이 높은 전문점은 확대하고 효율이 떨어지는 전문점은 영업을 종료한다는 전략에 따라 잡화 전문점인 삐에로쇼핑과 헬스앤뷰티(H&B) 스토어인 부츠 등을 접었고, 올해 들어서는 3월 PK마트 스타필드시티 위례점이 문을 닫은데 이어 나머지 2곳인 스타필드 하남점과 고양점도 결국 문을 닫기로 결정했다.

대신 가성비를 강조한 할인 매장인 노브랜드와 체험형 가전양판점인 일렉트로마트 등은 확대하고 있다. 노브랜드는 지난해 1분기 처음 흑자를 낸 이후 올해 3분기까지 7분기 연속 흑자 행진을 이어 나가고 있으며, 일렉트로마트는 2019년 44개 매장에서 올해 현재 55개까지 늘어났다. 이에 따라 2019년 866억원 적자를 냈던 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 의 전문점 사업은 지난해 346억원 적자, 올해는 3분기까지 78억원 적자로 영업손실폭을 줄이고 있다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 85,034 전일가 153,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 "온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “이마트, 4분기 실적 개선 전망”연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 관계자는 "사업성이 높은 전문점은 성장성과 수익성을 동시에 확보하고 그렇지 않은 전문점은 영업을 종료하는 선택과 집중 전략이 뚜렷한 성과를 내고 있다"며 "일부 전문점이 영업을 종료했는데도 전문점 전체 매출 규모는 오히려 증가하고, 동시에 영업이익도 지속적으로 개선되고 있다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr