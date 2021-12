[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부경찰서는 16일 남구 소재 다중이용시설에서 폭발물테러대응 대테러 모의훈련을 실시했다.

이날 훈련은 사회불만자가 다중이용시설 내 폭발물 의심물체로 추정되는 가방을 은닉하고 폭파하겠다는 가상 테러 상황을 설정, 현장 초동조치 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다.

현장에 출동한 경찰은 ‘고위험’으로 판단, 매뉴얼에 따라 전면통제, 경찰특공대 탐지견의 의심물체 탐지, EOD요원의 폭발물 처리 등 신속한 초종조치를 취했다.

경찰 관계자는 “국민의 생명과 재산, 공공의 안전을 위해 해당 시설기관과 긴밀한 협조 체제를 구축해 나갈 것이다”고 밝혔다.

