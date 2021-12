‘대숲 맑은 담양 딸기’ 광주 소비자 공략 나서

17일부터 24일까지 광주신세계서 딸기 판매전

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군이 광주·전남 유통 일번지 광주신세계와 손잡고 ‘대숲 맑은 담양 딸기 판매행사’를 열어 담양 딸기의 달콤한 향기를 전한다.

전남 담양군은 17일부터 24일까지 국내·외에서 최고의 명품 딸기로서의 입지를 굳혀가고 있는 담양 딸기의 시장 점유율을 확대하고자 광주 신세계백화점과 손을 잡고 판매전을 연다고 16일 밝혔다.

군에서 지원하고 담양 창평농협에서 주관하는 이번 행사에서는 딸기 실물 표본 양액 재배 화분 전시와 시식회를 동시에 진행해 소비자의 눈과 입을 동시에 현혹한다.

군은 이번 행사를 단순한 판매전을 넘어 도?농간 자연스런 소통과 향수를 일으킬 수 있는 어울림 마당으로 운영해 고정 소비자를 늘린다는 계획이다.

최형식 군수는 “담양 딸기는 역점시책으로 오랜 시간 심혈을 기울여 뛰어난 품질을 자랑하는 만큼 더욱 많은 소비자와 가까워질 수 있도록 모든 역량을 다해 지원하겠다”고 말하며 “담양 딸기를 색다르게 즐길 수 있는 이번 판매전에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

