삼양패키징, 430억원 규모 유형자산 취득 결정

[아시아경제 문혜원 기자] 삼양패키징 삼양패키징 272550 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 50 등락률 +0.20% 거래량 15,256 전일가 25,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 삼양패키징, 2분기 영업이익 209억원…전년동기대비 29.9%↑[클릭 e종목]"삼양패키징, 음료 아셉틱 설비 경쟁력 확보…목표가 11%↑"삼양패키징, 3분기 영업익 244억원...전년비 46.8% 증가 close 은 재활용 시설 고도화를 위해 건물, 기계장치, 부대시설 등의 유형자산을 취득하기로 결정했다고 16일 공시했다.

취득가액은 430억원으로 이는 자산총액대비 7.6%에 해당하는 규모다.

취득예정일자는 2023년 4월30일이다.

회사 측은 “PET병 재활용 신규설비 구축 및 고부가 가치 제품 생산을 통해 수익성 제고 및 ESG 경영기반 마련 목적”이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr