[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 16일 부산시청에서 신중년(만50세~만64세 미만)의 일자리 창출 및 사회적 가치 실현을 위해 부산시, 부산장노년일자리지원센터와 ‘부산 50+(플러스) 인턴십사업 추진을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 부산은행과 부산시는 부산에 거주중인 신중년을 대상으로 2022년 1월부터 민간기업과 연계한 인턴십 프로그램을 실시한다.

‘부산 50+ 인턴십’은 주된 일자리에서 퇴직한 신중년을 대상으로 직무교육 후 기업 내 사업장에서 현장체험을 할 수 있도록 지원하는 기업 연계형 일자리 사업이다.

