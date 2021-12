정부, 해양치유산업 활성화 박차

해수부, '해양치유자원의 관리 및 활용에 관한 기본계획' 발표

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 바닷바람, 갯벌 등 바다 자원을 활용한 해양치유산업 활성화를 위해 각종 콘텐츠 발굴과 인프라 조성에 나선다.

해양수산부는 16일 정부서울청사에서 열린 '비상경제 중앙대책본부 회의'에서 이 같은 내용을 담은 '해양치유자원의 관리 및 활용에 관한 기본계획'을 보고했다고 밝혔다.

해양치유는 바닷바람과 파도소리, 바닷물, 갯벌, 백사장, 해양생물 등 바다 자원을 활용해 체질을 개선하고 면역력을 향상시키는 등 국민의 건강을 증진시키는 것을 뜻한다.

이에 따라 해수부는 '세계가 주목하는 한국형 해양치유 모델'이라는 비전 아래 2026년까지 ▲해양치유자원 검증을 통한 신뢰도 확보 ▲산업기반 구축을 통한 연안지역 성장 ▲해양치유를 통한 국민 삶의 질 향상을 목표로 한다는 계획이다.

우선 해양치유자원의 발굴부터 효능 검증, 활용, 사후 처리까지 전 주기 관리 체계를 마련하고, 지역별 특성화 프로그램 등 다양한 콘텐츠와 관련 기술 개발을 추진한다. 문헌·현지 조사와 기존 해양자원 플랫폼을 활용해 치유 효능이 있을 것으로 추정되는 새로운 자원을 발굴하고, 해역별 분포 현황과 자원량을 조사해 데이터베이스를 구축할 예정이다.

또 중금속, 미생물, 방사선 등 치유자원의 위험 요소를 제거하기 위한 안전 기준과 관리 지침을 마련하고, 관리 매뉴얼을 도입한다. 지역별 치유자원의 특성과 치유 대상별 수요를 고려한 해양치유 프로그램을 개발하고, 해수욕장이나 리조트, 해양레저관광거점 등 지역 관광 인프라와 연계한 서비스들을 발굴한다는 계획이다.

아울러 해수부는 해양치유 서비스 제공 거점인 '해양치유센터'와 '해양치유지구' 조성에도 나선다.

해수부는 해양치유산업 육성을 위해 2019년부터 경남 고성과 완도, 태안, 울진 등 전국 곳곳에 해양치유시범센터를 건립 중이다. 해양치유시범센터를 치유 프로그램 운영과 자원 관리 기능을 포함한 복합 공간으로 조성함과 동시에 각 지자체와 협력해 지역 특성에 맞는 센터 운영 방안도 마련한다는 계획이다.

연안 지역 지자체를 중심으로 해양치유지구를 확대 지정해 산업 거점으로 활용하고, 우수한 치유자원과 기반 시설을 보유하고 있는 어촌마을을 해양치유 체험 공간으로 리모델링해 어촌 관광 활성화와 일자리 창출 기회로 활용할 예정이다.

해수부는 해양치유 관련 전문 인력을 양성하고 서비스 인증제도, 관계 기관 간 협력 네트워크 등을 마련해 해양치유산업 생태계 구축에도 나선다. 이를 위해 대학과 지역 교육기관을 해양치유 전문 인력 양성 기관으로 지정하고, 국가직무능력 표준 기반 전문자격 이수 과정을 설계해 인재 양성을 지원한다.

'해양치유사' 국가 전문 자격제도 신설도 추진한다.

해양치유 프로그램 인증 제도를 통해 관련 시설과 장비에 대한 인증 체계를 구축해 서비스 품질을 관리하고, 환경부·산림청·농촌진흥청 등 관계 부처와의 협력 또한 강화한다.

이철조 해수부 해양정책관은 "해양치유산업은 삶의 질을 중시하는 최근 트렌드에 부합하는 신산업으로, 지역 경제에 새로운 활력을 불러일으킬 것으로 기대된다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr