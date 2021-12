안산 사동 등 경기도 내 5곳 도시재생 뉴딜사업지 확정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 안산시 사동, 안양시 안양3동, 여주시 중앙동, 성남시 수진1동, 포천시 관인면 등 경기도 내 5곳이 도시재생 뉴딜사업 대상지로 확정됐다.

16일 경기도에 따르면 국토교통부는 이날 제29차 도시재생특별위원회를 열고 경기도 5곳을 포함한 중앙 3차 공모사업 32곳을 도시재생 뉴딜사업 추가 대상지로 결정했다.

도내 선정지 5곳을 보면 ▲혁신지구 2곳 안산시 사동(5만㎡), 안양시 안양3동(2만1417㎡) ▲총괄사업관리자 1곳 여주시 중앙동(20만4944㎡) ▲인정사업 2곳 성남시 수진1동(5000㎡), 포천시 관인면(3596㎡) 등이다.

안산시 사동은 도시재생혁신지구 사업으로 사동 준공업 단지와 연계해 자동차 산업 구조고도화에 초점을 두고 사업이 추진된다.

이를 위해 연구개발(R&D) 첨단 혁신 성장센터와 미래차 전환 거점센터가 건립되고, 생활 사회기반(SOC) 복합시설과 연계한 일자리 지원주택(900호)이 공급된다.

노후ㆍ불량 건축물이 많은 안양시 안양3동은 주거재생혁신지구 사업으로 410호(공공분양 316호, 공공임대 94호) 규모의 공동주택과 교육 기능 강화를 위해 인근 학교와 연계한 도서관, 체육시설 등 공공 지원시설이 조성된다.

여주시 중앙동은 상생플랫폼 및 커뮤니티센터와 행복주택(120호)이 공급되며, 여행객 거점 공간인 '여(주)행(복) 스테이션', 쉼 있는 동행길 등 가로환경개선사업도 진행된다.

성남시 수진1동은 수진1 재개발정비구역 내 복합용지를 활용한 주거재생특화형 뉴딜사업으로 공동이용시설ㆍ공영주차장ㆍ공공임대상가ㆍ일자리연계형 지원주택(120호) 등이 포함된 복합시설이 조성되며, 포천시 관인면은 옛 면민회관을 리모델링한 다목적기능 생활사회기반시설(SOC) 조성과 주민공동체 육성 등을 통한 지역 활력 되찾기 사업이 추진된다.

이들 5곳은 향후 3~7년간 총 630억원의 국비를 연차별로 지원받는다.

도는앞서 지난 4월 위험건축물 특별재생 공모에서 1곳, 9월 광역공모 3곳 등 4곳을 신규사업대상지로 선정했다.

도 관계자는 "선정사업의 원활한 추진을 위해 현장별 모니터링과 컨설팅을 지속적으로 실시해 주민이 체감하는 성과를 달성할 수 있도록 사업 관리에 최선을 다하겠다"며 "신규사업지 발굴과 더불어 정부 주택공급 확대 정책에 발맞춰 주택공급을 포함한 뉴딜사업지 발굴에도 힘을 쏟겠다"고 약속했다.

한편 도시재생뉴딜 중앙공모사업은 혁신지구, 총괄사업관리자, 인정사업 등 3가지 유형으로 진행된다. 도시재생혁신지구는 산업ㆍ상업ㆍ주거 등을, 주거재생혁신지구는 주거ㆍ복지ㆍ생활편의 등이 집적된 지역거점 지구단위개발 사업이다. 총괄사업관리자는 공기업에 대행 또는 위탁해 시행하는 거점개발 사업이며, 인정사업은 쇠퇴지역 또는 기초생활인프라 최저기준 미달지역에서 시행하는 점단위의 사업이다.

