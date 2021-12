정읍시, 내장산 상가지구 교량에 ‘야간 조명’ 설치

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 내장산 상가지구 교량에 야간 조명을 설치해 내장산국립공원을 찾는 시민과 관광객들의 야간 휴식처로 큰 인기를 끌 전망이다.

시는 올해 대표 관광지 육성사업의 일환으로 총사업비 3억5000만원을 투입해 내장산 상가지구 교량 4개소(봉룡교, 서래교, 신선교, 연자교)에 각각의 의미를 담은 디자인 조명을 설치했다고 16일 밝혔다.

이를 통해 야간에 내장산을 찾는 시민과 관광객의 야간 보행 안전을 확보함은 물론, 더 특별하게 내장산을 즐길 수 있도록 했다.

봉룡교(鳳龍橋)에는 상상과 전설 속의 신령한 네 가지 동물 중 하늘을 상징하는 봉황(鳳)과 땅을 상징하는 용(龍)의 ‘둥지’를 감싼 형태를 형상화하는 조명을 설치했다.

또 서래교(西萊橋)에는 논과 밭을 상징하는 ‘원’과 흙덩이를 잘게 부수고, 바닥을 판판하게 골라주는 써레질의 ‘빗살무늬’를 형상화했다.

신선교(神仙橋)는 신선을 떠올리게 하는 구름을 형상화했으며, 마지막으로 연자교(燕子橋)에는 연자교의 의미인 ‘제비 다리’를 형상화하는 등 다채로운 빛 콘텐츠를 교량 각각에 설치해 생동감을 불어넣었다.

조명은 일몰(5시)에 맞춰 자동 점등되고 야간 빛 공해와 수목 생육의 영향을 고려해 심야 시간(오후 11시)에는 자동 소등되도록 운영할 계획이다.

시는 내장산의 수려한 자연경관과 어우러진 경관조명을 통해 관광객들에게 색다른 볼거리를 제공하고, 사계절 관광객 방문을 유도해 코로나19로 침체한 주변 상가에도 보탬이 될 것으로 기대하고 있다.

최준양 관광과장은 “이번 경관조명이 내장산의 새로운 랜드마크로 자리매김하길 바란다”며 “내장산을 방문하는 관광객들이 휴식과 힐링을 만끽할 수 있도록 전북도 대표 관광지 육성사업을 차질 없이 추진해 나갈 계획이다”고 말했다.

한편 전북도 대표 관광지 육성사업은 지난해부터 오는 2024년까지 5개년간 매년 도비 10억원을 지원하는 사업이다.

전라북도를 단일 관광지로 연계한 토탈관광 실현의 목표로 추진하고 있다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr