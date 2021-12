삼표그룹, '타일 시멘트 4종' 출시

[아시아경제 이준형 기자] 삼표그룹이 타일 시멘트 4종을 새로 출시하며 제품 포트폴리오 확장에 나섰다.

삼표그룹은 타일 압착용 시멘트 ‘ST-100(백색)’과 ‘ST-101(회색)’, 타일 줄눈용 시멘트 ‘ST-2000(백색)’, ‘ST-2001(회색)’를 새로 출시했다고 16일 밝혔다.

이번에 출시된 시멘트 4종은 타일 시공에 적합한 시멘트다. 백색과 회색 2가지 색으로 구성됐다.

타일 압착용 시멘트인 ST-100과 ST-101은 양질의 모래와 첨가제를 혼합한 제품이다. 보수성과 접착력이 우수하다. 이 같은 특성 덕분에 건축물 내?외부 신축과 보수에 적합하다.

타일 줄눈용 시멘트 ST-2000과 ST-2001은 모래와 성능 개선제가 들어가 방수성과 오염 저항성, 시공성이 뛰어나다. 물 사용이 많은 욕실과 주방, 베란다 등의 벽면과 바닥 시공에 알맞은 제품이라는 게 회사 설명이다.

삼표그룹은 생산시설 증설 등을 통해 몰탈 시장점유율을 확대하고 있다. 몰탈은 시멘트와 모래 등을 미리 혼합한 일종의 ‘즉석 시멘트’다. 현장에서 물만 부어 섞으면 바로 사용할 수 있다.

삼표그룹은 최근 세종시에 연 생산량 85만t 규모의 몰탈공장을 건립하고 이달 본격적으로 운영에 들어갔다. 세종공장은 화성, 인천, 김해에 이은 삼표그룹의 제4 공장이다. 삼표그룹 내 최대 규모의 생산능력을 갖췄다.

신제품도 지속적으로 출시하고 있다. 삼표그룹은 2019년 무수축 그라우트 4종, 2020년 미장사춤용 몰탈 1종을 잇따라 출시했다. 올해는 자기수평 몰탈, 폴리머 시멘트 보수 몰탈 등 특수 제품을 선보였다.

삼표그룹 관계자는 “고객 의견 수렴과 판매 데이터 분석, 품목 다양화 등을 통해 고객 맞춤형 서비스를 확대할 계획”이라며 “앞으로도 고품질의 제품으로 고객에게 다가가기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.

