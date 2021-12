김종인 "방역대실패는 文정부 무능 탓… 추경 생각해 볼 필요 있어"

[아시아경제 박준이 기자] 정부가 16일 거리두기 강화 대책을 발표한 데 대해 국민의힘은 '방역 대실패, 실효성이 의심된다'며 즉각 반발하고 나섰다. 소상공인 지원을 위해선 추경 편성도 고려하라고 촉구했다.

김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "현 정부의 무능을 입증한 것"이라고 목소리를 높였다. 그는 "오늘 발표한 총리의 방역 대책은 종전과 똑같은 방역 대책"이라며 "과연 실효성을 거둘 수 있을지 상당히 의구심이 가지 않을 수 없다"고 지적했다.

김 위원장은 자영업자·소상공인에 대한 긴급 피해보상의 중요성도 강조했다. 그는 "기존 방역예산과 정부 예비비를 우선 활용해 자영업자 긴급 피해보상에 임하고 그래도 자원이 부족하다고 생각되면 앞으로 3개월 동안 이 정부가 해야 할 추경 같은 것을 한번 생각해볼 필요가 있지 않겠나"라며 "종전의 안일한 방법으로 해결할 수 있는 성격이 아니기 때문에 방역 체계를 새로 편성하는 노력을 하지 않으면 안 된다"고 주장했다. 구체적인 규모와 비용에 대해서는 "현 정부 분석에 달려 있다"고 했다.

또 정부의 위드코로나 시행이 성급했다고 비판하며 코로나 국면이 장기화됨에 따른 체계적인 대응책 마련이 필요하다고 주장했다. 김 위원장은 "앞으로 자영업자·소상공인들에게 손실보상을 할 때는 기본적인 원칙을 정해 놓고 그에 따른 보상을 해야만 효과를 볼 수 있다"고 말했다.

