정의당 "양당 후보 가족 범법행위로 도배…콩가루 대선"

"하다못해 이제는 불법도박까지"

"정치가 실종된 초유의 대선…李·尹 모두 수사에 적극 협조해야"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 이재명 더불어민주당 대선후보의 아들 불법 도박 의혹과 관련해 "이 후보가 곧바로 사실관계를 인정하고 사과문으로 입장을 표명했지만, 이미 대선은 콩가루가 되고 있다"고 맹비난했다.

16일 김창인 정의당 선대위 대변인은 오전 국회에서 브리핑을 열고 "거대양당을 대표하는 두 후보에 대한 의혹과 논란은, 우리사회 기득권의 윤리와 도덕의 실체를 보여주고 있다"면서 "정치가 실종된 초유의 대선이 되고 있다"며 이같이 말했다.

김 대변인은 "시대정신에 대한 비전과 민생을 향한 정책은 없고, 온통 양당 후보와 가족들의 범법행위로만 도배되고 있다"면서 "정치가 희망을 주는 것이 아니라, 낙담과 좌절만 남기고 있다"고 지적했다.

이어 "양당과 두 후보는 수사에 적극적으로 협조해야 한다"면서 "예외 없는 사법적 잣대로 법의 엄중함을 증명하고, 양당 후보들에 대한 남은 의혹들도 낱낱이 밝혀야 한다"고 강조했다. 그러면서 "이것이 콩가루 대선을 끝내는 유일한 방법"이라고 일갈했다.

이날 이 후보는 장남의 상습 불법도박 의혹에 대해 "자식을 가르치는 부모 입장에서 참으로 죄송하다는 말씀을 드린다"며 즉각 사과문을 발표했다. 장남 이모씨는 온라인 포커 커뮤니티 사이트에 온라인 포커 머니 구매·판매 글과 서울·경기 등 도박장에 드나들었던 후기 등을 남겨 언론을 통해 불법 도박 의혹이 제기됐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr