HMM, 사상 최대 실적 예고…年영업이익률 50% 넘을듯

高운임에 원가구조 개선

올 영업익 594%↑ 추정

의 올해 연간 영업이익률이 1976년 창사 이래 처음으로 50%대를 돌파할 전망이다.

16일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 HMM의 올해 연간 매출액은 13조2529억원, 영업이익 6조8114억원으로 전년 대비 각각 106.6%, 594.4% 증가할 것으로 추정됐다. 이에 따라 영업이익률은 지난해 15.29%에서 올해 51.4%로 무려 36.11%포인트 늘어날 전망이다. 이는 삼성전자의 올해 영업이익률 추정치(19.02%)의 2.7배에 달하는 수치로 전 세계 해운업계에서도 이례적이라는 평가다.

HMM이 사상 최대 영업이익률을 달성한 요인으로는 코로나19로 인한 고운임 현상 외에도 선제적인 초대형 컨테이너선 확보에 따른 원가 구조 개선이 꼽힌다. HMM의 올해 3분기 누적 매출에서 원가가 차지하는 비율은 48.1%로 전년 동기(82.6%) 대비 34.5%포인트나 개선됐다.

HMM은 정부의 해운재건 5개년 프로젝트의 일환으로 지난해 2만4000TEU(1TEU=길이 6m 컨테이너)급의 세계 최대 컨테이너선 12척을 인도받아 아시아~유럽항로에 투입했다. 이에 올해에도 1만6000TEU급 컨테이너선 8척을 추가로 투입하는 등 규모의 경제를 실현했다. 초대형 컨테이너선은 1회 출항 시 기존 주력 선박인 1만3000TEU급과 동일한 연료비로 두 배 이상 화물을 실을 수 있어 원가 구조를 대폭 개선할 수 있다.

코로나19 장기화에 따른 고운임 현상도 영업이익률을 견인했다. 대표적인 글로벌 해운 운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 10일 기준 4810.98포인트로 사상 최고치를 한 주 만에 경신했다.

다만 증권업계는 HMM의 실적이 올해를 정점으로 내년부터 하향 곡선을 그릴 것으로 본다. 코로나19로 인한 이례적인 물동량 증가와 북미 서안 주요 항만 적체가 내년 상반기부터 완화될 것이란 판단에서다. 이에 따라 HMM의 영업이익률은 2022년 46.76%, 2023년 29.47%로 감소세를 보일 전망이다.

