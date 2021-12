롯데건설, 코로나 전담 의료진 생필품·간식 지원

롯데건설은 코로나19 지속 확산으로 어려움을 겪고 있는 전담 의료진을 돕기 위해 사랑의열매 사회복지공동모금회에 물품을 지원하고, 이를 기념하기 위해 서울 중구 사랑의열매회관에서 기증판 전달식을 가졌다고 16일 밝혔다.

'사랑의열매 사회복지공동모금회'는 1988년 설립돼 '사랑의열매'를 캠페인 상징으로 공동모금을 통해 사회복지를 실천하는 대표적인 민간복지 기관이다.

이번 후원 물품은 개인 생필품과 간식 등으로 구성됐으며, 서울지역 선별 진료소 5개소 및 코로나 전담 진료 병원 3개소(서울시 북부병원, 동부병원, 서북병원)의 의료진과 자원봉사자를 대상으로 물품 지원이 진행됐다.

롯데건설 관계자는 "최근 위드 코로나 이후 코로나 확산세가 급격해짐에 따라 코로나 전담병원 및 선별 진료소의 의료업무가 가중되고 있어 이에 의료진들의 수고에 감사하는 마음을 전하고자 물품 지원을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 사회 공헌활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 앞장서겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr