수원시 '전자 공인(公印) 날인 기록관리시스템' 도입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 '전자 공인(公印) 날인 기록관리시스템'을 구축해 직인 날인 절차와 대장관리 이력을 전자화한다.

수원시는 오는 20일부터 '전자 공인 날인 기록관리시스템'을 시범 운영한다고 16일 밝혔다.

분야별 등록증ㆍ허가증ㆍ확인서ㆍ실적증명서 등 1년에 6000여 건에 이르는 직인 날인을 전자적으로 통합관리하고, 날인 절차는 디지털화한다.

직인 날인이 필요한 부서에서 행정포털 '전자 공인 날인 기록관리시스템'을 이용해 날인을 신청한 후 시민봉사과에서 승인하면 전자 직인 이미지가 생성되고 날인이 이뤄진다.

전자 날인 이력은 기록관리시스템 DB(데이터베이스)에 저장된다.

시스템 도입으로 직인 날인이 한결 편리해진다. 현재는 직인 날인이 필요한 시청ㆍ사업소 부서가 시민봉사과에 협조공문을 보낸 후 방문해 날인대장을 손글씨로 작성한 후 직인을 날인해야 한다.

사업소와 시청 밖에 사무실이 있는 부서는 직인 날인을 하려면 매번 출장해야 해 번거로웠다.

수원시의 관인 날인 건수는 2019년 5358건, 2020년 6375건, 2021년 5702건(11월 30일 기준)에 이른다.

수원시 관계자는 "전자 공인 날인 기록관리시스템이 도입되면 거리ㆍ시간ㆍ공간 제약 없이 신속하게 날인을 할 수 있어 신속하게 민원을 처리하고, 행정업무를 더 효율적으로 할 수 있다"며 "날인 기록도 더 안정적으로 관리할 수 있을 것"이라고 설명했다.

