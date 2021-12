"오류 논란 수능 문제 풀어봤습니다" 강사로 변신한 안철수

출제 오류 논란 불거진 생명과학Ⅱ 20번 문제 설명

"교육당국 철학 부재, 안이함으로 인한 것"

"이런 일 발생하지 않도록 책임질 것"

[아시아경제 임주형 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 출제 오류 논란이 불거진 대학수학능력시험 과학탐구영역 '생명과학Ⅱ' 20번 문제를 직접 풀었다. 그는 이번 논란을 두고 "교육당국의 철학 부재와 안이함으로 인한 것"이라고 지적하며 "이런 일이 발생하지 않도록 책임지고 고쳐낼 것"이라고 강조했다.

안 후보는 15일 늦은 오후 수험생 커뮤니티 '오르비'에 쓴 글에서 "생명과학2에 응시하신 분들이 문제의 오류로 인해 성적표를 받지 못하셨다는 소식을 듣고 대체 무엇이 문제였을까 궁금해 해당 문제를 직접 풀어봤다"며 이같이 말했다.

이어 그는 자신이 출연한 영상 링크를 글에 공유했다. 이 영상을 보면, 스크린 앞에 선 안 후보가 생명과학Ⅱ 20번 문제 풀이 과정과 논란이 불거진 부분을 조명한다. 또 문제에서 핵심이 되는 개념인 '하디·바인베르크 평형'에 대해서도 상세하게 설명했다.

이 문제는 지문을 읽고 두 집단 중 하디·바인베르크 평형이 유지되는 집단을 찾고, 이를 바탕으로 선택지 3개의 진위를 가려낼 수 있는지 평가하는 게 핵심이다. 그러나 지문에 따라 계산을 하면 한 집단의 개체 수가 음수(-)로 나타나는 모순이 생긴다는 지적이 제기됐다.

이에 대해 안 후보는 "세부적인 검증 과정을 거치지 않고 기계적으로 문제를 푼다면 답을 고를 수는 있다"라면서도 "한국 교육의 문제점을 보여주는 상징적인 사건이 아닌가"라고 꼬집었다.

이어 "문제의 의미에 대해 이해시키지 않고 문제 풀이만 시키니 학생들의 자신감이 떨어지는 게 아닌가"라고 질타하기도 했다.

안 후보는 "다행히 오늘 법원이 해당 문제의 오류를 인정하고 정답의 효력을 정지했다고 한다"며 "다시는 이처럼 어처구니없는 일이 발생하지 않도록 안철수가 책임지고 고칠 것"이라고 강조했다.

앞서 일부 수험생들은 지난 2일 생명과학Ⅱ 20번 문제에 오류가 있다며 교육과정평가원(평가원)의 정답 결정을 취소하라는 본안소송을 제기하고, 또 정답 결정 처분의 효력을 임시로 멈춰달라는 집행정지를 신청했다.

재판부는 지난 9일 이 문항의 집행정지 신청 결정을 내렸고, 15일에는 정답 결정 처분을 취소하라는 판결을 내렸다. 이에 따라 평가원은 생명과학Ⅱ20번 문항을 전원 정답 처리하기로 했다. 또 지난 2월 취임한 강태중 평가원장은 "이번 일의 책임을 절감하고 물러난다"고 사퇴 의사를 밝혔다.

한편 안 후보는 지난 13일부터 '철수마켓' 시리즈물 기획을 진행하고 있다. 철수마켓은 안 후보가 국민의 의뢰를 접수한 뒤, 직접 서비스를 제공한다는 내용의 영상 기획으로 유튜브·인스타그램·페이스북 등에 공개된다. 안 후보는 "거대 담론이나 장밋빛 공약 대신, 국민들의 삶의 현장에서 실질적으로 도움이 되고 싶다"며 프로젝트의 취지를 설명했다.

이와 관련, 안 후보는 15일 자신을 중고거래 플랫폼 '당근마켓'에 매물로 올리는 이색 홍보를 하기도 했다. 그러나 당근마켓 운영 정책상 생명 거래·나눔은 금지하고 있기 때문에 글은 곧 삭제 조치됐다.

