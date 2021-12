[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 박지영 중앙경찰학교장이 제33대 전남경찰청장에 내정됐다. 이르면 오는 20일 취임할 것으로 보인다.

박 신임 전남경찰청장은 전남 해남 출신으로 광주 숭일고, 조선대학교 행정학과, 연세대학교 대학원(법학 석사), 동국대학교 대학원(경찰학 박사)을 졸업했다.

1993년 간부 후보 41기로 경찰에 입문한 이후 경찰청 감찰담당관·정보화장비정책관, 경찰청 교육·피해자보호 담당관, 전북청 1부장·전남청 2부장 등을 역임했다.

박 신임 청장은 뛰어난 업무 추진력과 정책적 능력이 뛰어나다는 내부 평가를 받고 있다.

