수도권, 내일 미세먼지 비상저감조치 시행

[아시아경제 김진호 기자] 환경부는 내일 서울과 인천, 경기 등 수도권에서 미세먼지 비상저감조치를 시행한다고 15일 밝혔다.

수도권 3개 시도에 있는 민간 및 행정·공공기관이 운영하는 사업장 및 공사장에서도 비상저감조치가 시행된다. 폐기물소각장·하수처리장과 같은 공공사업장에서는 배출 저감조치가 시행되고 건설공사장에서는 공사 시간 변경·조정, 살수차 운영, 방진 덮개 씌우기 등 날림먼지 억제조치를 해야 한다. 5등급차량 운행도 제한된다.

한편 내일 수도권·강원·충청·광주·전북·대구·경북의 미세먼지는 ‘나쁨’으로 예상된다. 특히 수도권·충청권은 오전에 일시적으로 ‘매우나쁨’ 수준일 것으로 관측됐다.

