[아시아경제 기하영 기자]유럽연합(EU) 행정부 수반 격인 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장은 "코로나19의 새로운 변이인 오미크론이 내년 1월 중순까지 역내에서 우세종이 될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

15일(현지시간) AP 통신에 따르면 폰데어라이엔 집행위원장은 이날 유럽의회에서 이같이 밝히고 "EU는 최근 몇 주 동안 델타 변이에 따른 확진자 급증과 오미크론 변이 증가라는 두 가지 도전에 직면해 있다"고 말했다.

그는 "EU는 회원국 전체 인구의 66.6%가 코로나19 백신 접종을 완료해 오미크론과의 싸움에 준비가 잘돼 있다"고 강조했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr