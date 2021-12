퓨처플레이, 자산 1080억원·포트폴리오 누적 기업가치 3.3조원 달성

502.5억 규모 펀드 조성 “액셀러레이터 업계 최고 성과”

[아시아경제 김희윤 기자] 액셀러레이터 퓨처플레이는 지난 1일 기준 총 자산규모 1080억원을 달성했다고 15일 밝혔다. 전년 동기 424억원 대비 2배 이상 성장한 수치다.

퓨처플레이는 스타트업 지원을 위해 2021년 신규 투자 자금을 확보하고, 펀드 결성을 통한 투자 역량을 확대했다고 덧붙였다. ‘퓨처플레이혁신솔루션펀드’, ‘퓨처플레이-신한 테크이노베이션제2호 펀드’ 등을 결성했는데 총 502.5억원 규모다. 액셀러레이터 가운데 최대 규모 펀드 조성 사례다.

퓨처플레이는 올해 신규·후속 투자 포함 총 49개 스타트업에 투자를 진행했다. 이 중 신규 투자 스타트업은 30개 사이다. 글로벌 시장 진출 확대를 위한 해외 투자도 미국(3건), 싱가포르(1건), 스위스(1건) 포함 총 5건을 진행했다.

후속 투자 지원도 아끼지 않았다. 스타트업별 투자 금액은 5000만원에서 최대 18억5000만원이다. 포트폴리오 사의 누적 후속 투자 유치율도 88%에 달했다. 이노스페이스, 모션투에이아이, 프록시헬스케어, 빌드블록 등 총 19개사와 동반 성장을 추진했다.

이에 퓨처플레이의 누적 투자 포트폴리오는 171개로 투자 기업의 누적 기업가치는 약 3조3억원이다. 2020년 12월 기준 1조8억원 대비 1조5억원 증가했다. 퓨처플레이의 본계정 지분가치는 평균 13.93배 상승했다.

IPO 사례도 이어지고 있다. 지난 2월에는 뷰노가 코스닥 상장에 성공했으며, 현재 8개의 포트폴리오 사가 IPO를 추진하고 있다.

비즈니스 영역의 변화와 성과도 뚜렷했다. 각 산업별 대기업-스타트업 협업 프로그램인 ‘테크업플러스’와 대기업 ‘사내 벤처’ 액셀러레이팅 프로그램을 통해 신생태계 조성에 나섰다.

특히, 세 번째 시즌에 돌입한 ‘만도’와 ‘농심’ 테크업플러스 프로그램을 통해서 모빌리티 스타트업 3개 사, 푸드테크 스타트업 4개 사를 선발했다. 또 LG전자, LG유플러스, 대우건설 등과 함께 사내 벤처 프로그램을 진행했다.

아울러 HR 테크 스타트업 ‘태니지먼트랩’ 인수를 통해 ‘휴먼 액셀러러레이션(Human Acceleration)’ 영역을 위한 신규 조직을 출범시켰다. 국내 액셀러레이터가 스타트업을 직접 인수한 최초 사례다.

퓨처플레이의 컴퍼니빌딩 분사 기업인 무인 자동화 로봇 키친 플랫폼 ’퓨처키친’은 2021년 배달로봇 스타트업 ‘뉴빌리티’와 함께 치킨 제조부터 배달까지 로봇이 담당하는 자동화 설계를 완성하며 성공적인 기술 검증을 완료했다.

또한 올해 K-뷰티 브랜드 ‘꼼나나’와 전격 합병한 ‘퓨처살롱’ 역시 뷰티테크 스타트업 ‘퓨처뷰티’로 새출범 했다. 퓨처뷰티는 미용업의 디지털트랜스포메이션으로 미용업의 가치를 높이겠다는 목표로 온·오프라인 통합 뷰티 플랫폼을 개발 중에 있다.

류중희 퓨처플레이 대표는 ”2021년은 퓨처플레이가 그려왔던 2단계로 나아가기 위해 초석을 다지는 한 해로 다양한 변화와 시도를 했다”며 “2022년은 사람과 비즈니스 모두의 발전을 위한 보다 혁신적인 의미의 종합 액셀러레이터로서 진화할 계획”이라고 말했다.

