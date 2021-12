테슬라, 성희롱 피해 호소 묵살 혐의로 또 피소

[아시아경제 권재희 기자] 일론 머스크가 이끄는 미 전기차업체 테슬라가 성희롱 피해 호소를 묵살했다는 혐의로 또 소송을 당했다.

앞서 한 차례 한 여직원으로부터 성희롱 피해 호소를 묵살했다는 혐의로 소송을 당한 테슬라가 이번에 또 다른 전.현직 여직원들로부터 비슷한 소송을 당한 것이다.

14일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 테슬라의 캘리포니아 프리몬트 공장과 로스앤젤레스 서비스센터의 전·현직 여직원 6명은 테슬라가 성희롱 문화를 조장했다며 캘리포니아주 앨러미나 카운티 지방법원에 소송을 제기했다.

이들은 소장에서 직장에서 동료와 상사로부터 음담패설이나 신체적 접촉 등 성희롱을 당했으나 회사의 대처는 미흡했다고 주장했다.

이들은 이런 성희롱적 언행을 회사에 알렸지만 바뀐 것은 없었고 일부는 자신이 다른 곳으로 배치되기도 했다고 밝혔다.

이들 중 다수는 이런 경험으로 인해 우울증과 불안감에 시달렸고 승진도 못 했다고 덧붙였다.

소송 당사자 중 한 명인 제시카 브룩스는 성희롱이 너무 심해 일할 때 자기 주위에 상자를 쌓아 올려 남직원들이 추파를 던지지 못하게 했다고도 밝혔다.

이번 소송은 지난달 테슬라 프리몬트 공장의 여직원 제시카 버라자가 제기한 징벌적 손해배상 소송에 뒤이은 것이다.

버라자는 캘리포니아주 오클랜드 법원에 제출한 소장에서 "테슬라에는 성희롱이 만연해있으며 악몽과도 같은 근무 환경"이라며 "테슬라가 진보적인 문화의 샌프란시스코베이에 위치한 최첨단 기업이 아니라 조잡하고 오래된 공사 현장이나 '프랫 하우스'(남성성이 강하고 성적으로 문란한 남학생들 모임)와 더 유사하다"고 비판했다.

테슬라에서는 그동안 인종차별과 성희롱 관련 항의가 계속해서 제기돼 왔다고 블룸버그통신은 전했다.

하지만 정규직 직원들은 직장 내 분쟁을 비공개 중재로 처리하도록 요구하는 합의서에 서명하기 때문에 이런 불만들이 법정으로까지 가지 못했다고 블룸버그는 설명했다.

테슬라는 이번 사안에 대해 입장을 밝혀달라는 취재진의 요구에 별다른 입장을 내놓지 않았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr