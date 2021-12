與청년선대위원장 “김건희 두둔 이준석, 가짜청년..‘공정’ 주장 자격 없어”

[아시아경제 구채은 기자] 권지웅 더불어민주당 청년선거대책위원장이 김건희씨 허위이력과 관련해 이준석 국민의힘 당 대표가 ‘결혼 전 이력인 점을 감안해야 한다’고 언급한 것에 대해 “이 대표는 청년의 목소리를 대변한다며 ‘공정’을 주장할 자격이 없다”고 비판했다.

권 위원장은 15일 논평을 내고 “김건희씨의 이력이 가짜라면 이는 사문서 위조에 해당하며 대학 교수임용 업무를 방해한 혐의로 형사처벌까지 가능한 심각한 사안”이라면서 이같이 말했다.

그는 “자기 허물에 관대한 이 대표의 행태는 실망스럽다. ‘선택적 공정’이었나”라면서 “이율배반적인 태도”라고 꼬집었다. 그러면서 “이 대표와 국민의힘이 공정을 원하는 이 땅의 청년들을 더 깊게 절망시키고 있음을 명심하기 바란다”고 했다.

특히 권 위원장은 “김건희씨와 관련된 의혹들이 불붙인 청년세대의 분노와 박탈감은 크고도 깊다”면서 “가짜 경력증명도 모자라 ‘뭐가 문제냐’라는 식의 태도 또한 분노를 더 크게 하고 있다. 이 대표가 제대로 문제제기하지 않는다면 가짜청년”이라고 말했다.

