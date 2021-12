[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국주택금융공사(HF)는 ‘해외 커버드본드 발행 현황과 정책 제언‘을 주제로 한국증권학회와 공동 정책 심포지엄을 개최한다.

심포지엄의 주제발표는 HF공사 송완영 팀장의 ‘국내외 커버드본드 시장 현황과 전망‘과 KAIST 최현수 교수의 ‘최근 미국 주택금융시장과 상품 현황‘으로 진행된다.

심포지엄 사회는 고려대 김중혁 교수가 볼 예정이다.

토론에는 부산대 이장우 교수, 동아대 손판도 교수, 부경대 안세륭 교수, HF공사 서동우 부장이 참가할 예정이다.

심포지엄 일반참가자는 유튜브에서 실시간으로 시청할 수 있다.

