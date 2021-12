한남대 기술지주㈜, 6년 연속 ‘성장지원사업’ 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대 기술지주㈜가 연구개발특구진흥재단 주관 ‘2021년 대학기술지주 자회사 성장지원 사업’ 수행기관에 선정됐다.

15일 한남대 기술지주에 따르면 이 사업은 대전시의 예산지원을 받아 연구개발특구진흥재단이 총괄해 지역 대학기술지주사 및 자회사 연구기업을 육성하는 것을 목적으로 시행된다.

지원내용은 기술지주사의 경영, 연구소기업의 설립 촉진, 기술사업화, 판로개척 등이다.

한남대 기술지주는 올해까지 6회 연속 사업수행기관으로 선정됐으며 이는 대전지역 소재 대학 중 유일한 성과다.

이 사업을 통해 한남대 기술지주는 지역 내 연구소기업의 질적 성장체계를 구축하고 직접적인 육성지원으로 기업의 성장사다리를 놓는다는 계획이다.

한남대 기술지주 이병철 대표는 “사업 선정결과에 따라 한남대 기술지주는 지역 대학과 기업의 공동성장에 기틀이 되는 마중물 역할을 수행하기 위해 매진할 것”이라며 “글로벌 4차 산업혁명 시대에 부합하는 기술지주회사의 역할을 찾아 산학 성장을 견인해 나가겠다”고 말했다.

한편 한남대 기술지주는 최근 5년간 신규 고용창출 110명, 연구소기업설립 29건, 자회사 매출액 177억원 등의 성과를 달성하며 지역 경제 활성화와 고용창출에 디딤돌 역할을 수행해왔다.

또 현재까지 개인투자조합 4개를 결성해 지역의 유망 벤처기업, 창업기업에 투자하는 등 청년창업벤처육성에도 앞장서고 있다.

투자조합1호는 지역 대학 투자조합 운영 중 최초·최대의 투자회수 사례를 창출했다. 한남대 기술지주는 이달 개인투자조합 5호 펀드를 추가로 결성해 유망벤처기업에 투자할 예정이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr