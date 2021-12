[아시아경제 문혜원 기자]던킨이 ‘캠핑박스’를 출시·사전 예약을 실시한다고 15일 밝혔다.

캠핑 브랜드 ‘브루클린 웍스’와 협업한 던킨의 캠핑박스는 아웃도어 활동에 최적화된 이동식 수납 박스다. 단단한 스틸 소재로 제작돼 뛰어난 내구성을 자랑하고, 캠핑박스 내부에 우드 도마가 함께 포함돼 있어 수납력을 높였다. 윈터 레드, 브루클린 탄(tan, 브라운 계열) 색상의 2종으로 제작됐다.

던킨은 이날부터 21일까지 일주일간 해피앱에서 캠핑박스 사전 예약 구매 시 5000원의 할인 혜택을 제공한다. 이달 22일부터는 전국 던킨 매장에서 제품 1만원 이상 구매 시 캠핑박스를 1만900원에 판매한다. 또 22일부터 28일까지 일주일간 던킨 굿즈 구매할 때 해피앱 바코드를 제시하면 3000원을 추가로 할인해준다.

