하나금투, 옥수수·콩 선물지수 ETN 4종 출시

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 미국 농산물 개별 원자재 선물 지수를 기초로 상방과 하방으로 레버리지 투자가 가능한 ETN 4종을 신규 출시했다고 15일 밝혔다.

하나금융투자가 선보이는 ETN은 ‘하나 레버리지 옥수수 선물 ETN(H)’, ‘하나 인버스 2X 옥수수 선물 ETN(H)’, ‘하나 레버리지 콩 선물 ETN(H)’, ‘하나 인버스 2X 콩 선물 ETN(H)’이다.

기존 ETF 또는 ETN 등의 상품들과 유사한 구조이지만 환헷지가 된다는 특징이 있다. 시카고상품거래소(CME)에서 거래되는 S&P-다우존스사의 개별 원자재 지수를 토대로 운용하며, 하나금융투자는 직접 유동성(LP)을 공급한다.

최근 에너지 대란으로 인해 비료 가격이 많이 상승했고 이상 기후 현상이 지속되는 가운데 농산물에 대한 수요는 커지고 있어 시장에서는 농산물 투자가 각광을 받을 것으로 전망하고 있다.

차기현 하나금융투자 주식본부장은 “하나금융투자는 최근 구리 레버리지 선물 ETN을 내놓는 등 다양한 국내외 기초지수 상품을 발굴하는데 노력 중”이라며 “코로나 이후 시시각각 변화하는 시장과 경제 환경을 빠르게 파악해 투자자에게 필요한 상품을 적시에 보여줄 수 있도록 하겠다”고 전했다.

해당 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다. 신용위험에 다른 원금손실이 발생할 수 있어 투자 전 상품에 대한 충분한 설명을 듣고 투자해야 한다. 하나금융투자의 신용등급은 AA(NICE신용평가 2021.07.21)이며, 레버리지 상장지수상품(ETP)을 거래할 경우 ‘금융투자교육원’의 사전교육을 이수해야만 매수가 가능하다. ETP란 ETN과 상장지수펀드(ETF)를 합쳐서 부르는 용어다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr