포스코인터, 공정위서 공정거래 자율준수 우수 등급 획득

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 15일 공정거래위원회가 주관하는 2021년 공정거래 자율준수 프로그램 운영평가에서 참여기업 중 최고 등급인 'AA(우수)' 등급을 획득했다고 밝혔다.

공정거래 자율준수 프로그램은 기업들이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 운영하는 준법시스템으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 요소 중 하나로 평가 받고 있다. 공정위는 기업들의 공정거래 준수 여부와 교육 수강, 감독 등을 평가해 등급(AAA, AA, A, B, C, D)을 부여하고 있다.

포스코인터내셔널은 2017년과 2018년 각각 A등급을 획득한 이래 올해 재평가에서 AA등급을 획득하며 우수한 공정거래 자율준수 시스템을 인정받았다.

우선 공정거래 준수 분야에서 공정거래나 하도급 관련 거래시 임직원들이 주관 부서와 사전에 협의할 수 있는 제도를 구축한 점을 높게 평가 받았다고 포스코인터내셔널은 설명했다. 교육 분야에서도 전 임직원을 대상으로 편의에 맞춰 온·오프라인 공정거래 교육을 진행하고, 임직원들이 편리하게 공정거래법과 하도급법을 검색할 수 있도록 모바일 핸드북을 제작해 게시한 점을 인정받았다. 아울러 감독 분야에서는 자율준수 프로그램 관리자와 사업별 관리위원을 선임하는 등 내부 감사 체계를 구축하고 자체적으로 점검해 위반 리스크를 사전에 예방해 높은 점수를 받았다.

포스코인터내셔널 관계자는 "공정거래 준수를 위해 꾸준히 노력해온 결과"라며 "앞으로 다양한 공정거래 활동을 통해 자율준수 문화를 확산하고, 글로벌 종합사업회사 눈높이에 걸맞은 준법·윤리경영을 실천해나갈 것"이라고 말했다.

한편, 포스코인터내셔널은 공정거래 준수를 넘어 중소기업들과의 상생 협력 분야에서도 많은 활동을 펼치고 있다. 특히 포스코인터내셔널은 2019년부터 '중소벤처기업 글로벌마케팅 포털'을 운영하며 체계적으로 중소벤처기업의 수출을 지원, 유망 기업들의 글로벌 시장 진출을 이끌고 있다.

또한 지난 10월에는 유망 중소·벤처기업의 성장을 위해 300억원의 상생협력기금을 출연했고, 중소벤처기업부로부터 상생 성과를 인정받아 '자상한기업'에 선정됐다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr