GS25, 제페토에 ‘전용 맵’ 오픈…“MZ세대와 소통 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 메타버스 플랫폼 ‘제페토’에 왕국을 테마로 한 전용 맵 ‘GS25 맛있성 삼김이 왕자’를 오픈한다고 15일 밝혔다.

해당 맵은 제페토 이용자라면 누구나 자신의 아바타를 통해 맵 접속이 가능하며, 제페토 검색창에 맵 제목 혹은 GS25 계정을 검색하면 입장할 수 있다. 내부는 편의점, 카페, 공유주방 등 GS25를 연상시키는 다양한 콘텐츠 장소가 구현됐으며, 점프게임 및 미로게임 등 이용자가 재밌게 즐길 수 있는 놀이 공간이 마련됐다.

GS25는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와의 소통 강화, 고객 차별화 체험 제공, 신규 마케팅 창구 역할, 브랜드 친밀도 상승 등을 기대하고 있다. GS25는 오는 23일까지 맵 오픈을 기념해 경품 이벤트도 진행한다.

GS리테일 관계자는 “대표적인 메타버스 플랫폼 제페토를 활용해 GS25를 더욱 친숙하게 알리기 위해 이번 가상세계를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 메타버스 플랫폼과 연계해 MZ세대와의 소통을 강화하고, 온·오프라인 시너지 효과 창출에도 박차를 가할 것”이라고 말했다.

