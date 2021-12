CU, 가맹점 수익 향상 상생안 발표…“역대 최대 규모”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 15일 가맹점의 경쟁력 및 수익성 제고를 위해 역대 최대 규모의 ‘2022년 상생안’을 발표했다.

이번 상생안은 ▲상품 발주 지원 확대(폐기 지원금 상향) ▲신상품 도입 지원금 신설 ▲운영력 인센티브 도입을 골자로 한다. 매출 성장 동력부터 가맹점주 복지 혜택까지 강화한 포괄적인 지원책들이 포함됐다.

상품 발주 지원의 경우 간편식품과 유제품에만 국한됐던 폐기 지원 대상 품목을 반찬, 과일·채소, 디저트, 냉장안주 등 41가지로 대폭 확대했고, 최대 월 40만원까지 지원금을 받을 수 있도록 했다. 폐기 지원 대상 품목이 확대되면 가맹점이 보다 여유 있는 재고 확보가 가능해지고 적극적인 상품 운영을 통해 매출 증대가 일어나는 선순환 구조를 갖출 수 있다.

신상품 도입 지원금도 신설됐다. CU는 매월 점포의 신상품 도입률을 기준으로 등급에 따라 월 최대 15만원까지 지원금을 지급한다. 최근 신상품이 편의점의 강력한 매출 성장 동력이 됨에 따라 적극적인 신상품 도입을 장려해 CU만의 상품 경쟁력을 확보하기 위함이다.

점포의 수익과 직결되는 운영력에 따라 인센티브도 받을 수 있다. CU는 청결, 서비스, 상품 운영 등 점포의 운영력 진단 결과에 따라 전체 40%에 달하는 점포를 대상으로 연 2회, 최대 100만원에 달하는 인센티브를 제공한다. 이밖에 ▲가맹점 화재보험 가입 ▲중집기 기능성 부품 무료 교체 ▲인터넷 회선 통합 및 요금 인하 ▲점포 간판 및 조명 교체 지원 등 점포 운영에 도움을 주고 가맹점주가 매출 향상에 집중할 수 있는 구체적 방안들도 추가했다.

CU는 가맹점주들이 상생 지원 내용을 보다 쉽게 이해하고 적극 활용할 수 있도록 내년 초부터 가맹점 전용 PC(OPC)를 통한 ‘수익창출 상생안 컨설팅 시스템’을 제공할 계획이다. 해당 시스템을 이용하면 가맹점주가 직접 점포의 지원 내역을 확인, 분석할 수 있으며 점포 현황을 수시로 점검하여 수익을 극대화 할 수 있는 운영 계획을 세울 수 있다.

이건준 BGF리테일 사장은 “2022년 상생안은 불안정한 경영환경 속에서도 가맹점과의 파트너십을 견고히 하는 것은 물론 점포의 수익을 향상시켜 내실있는 성장을 할 수 있는 선순환 구조를 만드는데 주력했다”며 “앞으로도 업계 1위로서 CU만의 초격차 경쟁력을 통해 지속가능한 상생 경영을 적극 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr