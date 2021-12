MGM, 미라지 카지노 1조2700억원에 매각

[아시아경제 조유진 기자] 세계 카지노 업계 황제인 미국 라스베이거스 미라지가 10억7500만달러(약 1조2712억원)에 팔린다.

14일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 미국의 대형 카지노 리조트 그룹 MGM 리조트 인터내셔널은 미라지 호텔과 카지노를 하드록 인터내셔널에 매각한다고 발표했다.

매각 대금은 전액 현금으로 지급된다. 세금과 수수료를 제외하고 MGM이 이번 매각으로 손에 쥘 현금은 약 8억1500만달러다.

미라지 상표권을 최대 3년간 사용하는 조건이며, 거래는 내년 하반기 최종 완료될 것으로 예상된다.

MGM 회장인 폴 세일럼은 성명에서 "이번 매각은 지난 수년간 MGM 리조트의 일련의 변화에 마침표를 찍는 거래"라고 말했다.

MGM은 2000년 미라지 카지노를 인수해 운영해왔으나 부동산 포트폴리오를 효율화하겠다는 방침에 따라 지난달 매물로 내놨다.

카지노 거물 스티브 윈 전 회장이 지은 미라지 카지노 호텔은 1989년 11월22일 문을 열었다. 라스베이거스 중심부에 위치했으며, 호텔 앞에서 밤 마다 펼쳐지는 불을 내뿜는 화산 조형물 쇼로 유명하다.

MGM은 현재 라스베이거스에 벨라지오, 룩소르, 만달레이 베이 등의 유명 카지노 시설을 운영하고 있다. 하드록 인터내셔널은 플로리다 기반의 호텔과 카지노 운영 업체다.

하드록 인터내셔널의 짐 앨런 최고경영자(CEO)는 이번 인수 후 화산 조형물을 철거하고 리조트를 대대적으로 리모델링 한다는 계획이다. 앨런 CEO는 15억달러를 투자해 기타 모형의 호텔 건물을 세우고 라이브 공연장 등을 연다는 구상이다.

