[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 본점에 'TWG 티(Tea) 부띠끄'를 오픈하고 '크리스마스 에디션'으로 '레드 크리스마스 티'를 출시했다고 15일 밝혔다.

TWG 티는 싱가포르에서 시작된 세계적인 차 브랜드다. 이번에 출시된 '레드 크리스마스 티'는 오리엔탈 향신료의 향기와 시트러스 과일 향이 나는 루이보스 차다. 크리스마스, 연말 축제 분위기를 선사한다.

마스크를 착용한 상태에서 시향도 가능하다. 크리스마스, 연말을 맞아 오는 31일까지 금액대별 프로모션도 제공한다.

