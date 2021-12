[클릭 e종목]"KT&G, 미 영업 잠정중단 재무적 영향 크지않아"

[아시아경제 지연진 기자]키움증권은 KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 374,422 전일가 85,900 2021.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KT&G, 미국 담배 판매 중단…현지 법인 매출 2463억 규모 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 가 미국 궐련담배 영업 잠정 중단 결정을 공시한 것과 관련 단기 재무적 영향은 크지 않을 것으로 추산한다고 15일 전망했다.

박상준 키움증권 연구원은 "잠정 중단 대상인 미국 궐련담배 매출은 연결기준 매출액의 약 4% 수준"이라며 "미국 시장 내 궐련담배에 대한 규제 강화와 시장 경쟁 심화 등으로 인해 해당 사업의 잠정 중단 및 재검토를 결정했으며, 에스크로 펀드 예치금 급증에 따른 부정적인 현금흐름 영향이 부담이 되었던 것으로 추산한다"고 설명했다

미국은 주요 궐련담배 수출 국가 중에 평균판매단가(ASP)가 높은 수준이지만, 최근 규제 환경 악화로 판관비에서 미국 식품의약국(FDA) 동등시험용역비 등에 대한 지출이 증가하면서 올해 영업이익에 부정적인 영향을 줬다.

이 때문에 미국 수출이 중단되더라도 규제 관련 판관비 절감과 다른 지역의 확대를 통한 수출 물량이 늘어날 수 있어 단기 재무적 영향은 크지 않을 것이라는 설명이다.

