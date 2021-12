"왜 안 좋은 소문 퍼뜨리냐" 엘리베이터서 집단폭행한 일당 구속돼

엘리베이터로 끌고 가 1시간 동안 집단폭행…인근 주점에 감금도

피해자 A씨, 코뼈·갈비뼈 부러져

[아시아경제 박현주 기자] 자기 패거리를 헐뜯는다는 이유로 지인을 엘리베이터로 끌고 가 집단폭행 및 감금한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

14일 YTN 보도에 따르면 지난 10월28일 밤 A씨는 이른바 '모양파'라고 불리는 폭력배 4명에게 무차별 폭행을 당했다.

A씨의 어머니는 YTN과의 인터뷰에서 "엘리베이터에서 4명이 목 잡고 이렇게 해서 버티지도 못하고 맞았다"면서 "부모라고 하면 내 자식이 저렇게 멀대 같은 아이가 여섯 사람에게 두드려 맞았다면 (어땠겠느냐)"고 하소연했다.

이어 "가서 (A씨의) 얼굴을 보니 사람이 아니다. 어떻게 할 수가 없다"며 "'아들, 네가 살아준 것만 해도 나는 고맙다. 안 죽고 산 것이' 나 진짜 그랬다. 진짜 잠 한숨을 못 자고"라고 말했다.

사건 당시 A씨는 전북 고창군의 한 식당에서 모임을 하다가 엘리베이터로 끌려가 무차별 폭행을 당한 뒤, 인근 주점에 감금됐다.

A씨를 폭행한 이들 중 두목 격인 40대 박모씨는 "왜 자기 조직원에 대한 안 좋은 소문을 퍼뜨리느냐"며 A씨를 유리잔 등으로 때린 것으로 파악됐다.

A씨는 코뼈와 갈비뼈가 부러지는 등 크게 상해를 입어 병원에서 치료를 받고 있다.

경찰은 이들이 지역 사회에서 10년 넘게 활동하며 장기간 공포감을 조성해온 것으로 보고, 범행에 가담한 6명에 대해 폭력행위처벌법 위반 혐의 등으로 사전 구속영장을 신청했다. 이들 중 3명에 대한 구속영장이 발부됐고, 2명은 영장실질심사에 출석하지 않았다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr