교육부 "생명과학Ⅱ 성적 15일 발표…수시 일정 재조정 없어"

생명과학Ⅱ 성적 발표 이틀 앞당겨

수시 합격자 발표 재조정 없이 18일 유지

법원, 1심 선고 15일 오후 2시로 변경

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 2022학년도 대학수학능력시험 생명과학Ⅱ 성적 발표일을 이틀 앞당기기로 했다. 법원의 정답 취소소송 선고 일정이 17일에서 15일로 변경되면서다.

14일 교육부는 교육과정평가원과 대학교육협의회, 대학 등과 협의한 결과 생명과학Ⅱ 수능 성적을 15일 오후 6시에 발표한다고 밝혔다.

이날 서울행정법원 행정6부는 생명과학Ⅱ 정답 결정 취소 처분 소송 선고 기일을 15일 오후 2시로 변경했다. 각 대학 전형 일정을 고려해 선고 기일을 당초 17일 오후 1시 반에서 앞당겼다.

교육부는 한 차례 연기한 수시 합격자 발표 등 일정은 재조정 없이 유지하기로 했다. 지난 10일 교육부는 수시 합격자 발표를 18일까지, 합격자 등록은 18~21일, 미등록 충원 기간은 22~28일로 한 차례 변경했다.

교육부는 "대입일정은 순연된 일정을 변겅없이 유지한다"며 "이미 수험생에게 변경일정이 고지된만큼 다시 변경한다면 학생들에게 추가 혼란을 줄 수 있기 때문"이라고 말했다.

법원은 수험생들의 집행정지 신청을 받아들여 1심 판결 선고 전까지 생명과학Ⅱ 20번 문항의 정답 효력을 임시로 정지했다. 판결 결과에 따라 모두 정답으로 처리되거나 평가원의 정답이 유지된다.

