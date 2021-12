대전·세종서도 지진 신고 9건 접수…피해 신고는 없어

[아시아경제 이준형 기자] 14일 오후 5시19분쯤 제주도 서귀포시 서남서쪽 32㎞ 해역에서 강도 4.9 규모의 지진이 발생한 후 대전과 세종에서도 지진 신고가 9건 접수됐다.

대전소방본부에 따르면 이날 오후 5시22분쯤 들어온 첫 신고를 기점을 약 10분 동안 비슷한 내용의 문의 전화가 6건 걸려왔다. 대전 서구 갈마동의 건물 4층에서 근무하는 A씨는 "책상과 의자가 약간 흔들렸는데 지진 여파인 걸 뒤늦게 알았다"고 했다.

세종에서도 오후 5시21분부터 약 2분 동안 '건물이 흔들렸다'는 내용의 신고 3건이 접수됐다. 대전과 세종에서 피해 신고는 아직 접수되지 않았다.

