文대통령, 핵심광물 공급망 간담회 참석…'공급망 안정' 중요성 강조

[아시아경제 이지은 기자] 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 14일 오후 시드니 일정 중 '한-호주 핵심광물 공급망 간담회'에 참석, 양국 간 핵심광물 협력 확대 방안을 논의했다.

간담회에는 사이몬 크린 한-호주경제협력위원회(AKBC) 회장, 이안 갠덜 ASM 의장, 스티븐 그로콧 QPM 대표이사, 조 카디라벡 코발트블루 대표이사, 톰 시모어 PwC 호주 대표이사 등이 참석했다. ASM은 희토류, QPM은 니켈·코발트, 코발트블루는 코발트를 각각 생산하는 호주 기업이며, PwC 호주는 핵심 광물 등에 컨설팅을 수행하는 다국적 컨설팅 회사다.

문 대통령은 이날 간담회에서 모두 발언을 통해 코로나를 계기로 안정적인 공급망의 중요성이 강조되고 있다며 핵심광물을 보유한 호주와 2차전지·전기차 등 관련 산업에서 핵심광물 수요가 많은 한국이 협력을 확대해 글로벌 공급망 안정을 앞당기자고 밝혔다.

또 양국 기업 간에 공급계약, 투자 등 다양한 협력이 진행되는 점을 평가하고 정부 간 협력도 강화해 나가겠다고 밝혔다.

이날 간담회에 참석한 호주 기업인들은 양국 기업 간에 광물자원 분야에서 오랜 기간 상당한 신뢰를 쌓아왔다는 점을 언급하며, 향후 한국 기업들과 협력을 확대해 나가기를 희망한다고 피력했다.

청와대는 "최근 호주 정부의 방역 강화 조치로 인해 국내에서 경제사절단이 동행하지 못하는 상황에서도 호주 현지의 핵심광물 관련 기업인들을 별도로 초청해 우리 정상이 직접 소통하는 기회를 가졌다"며 "핵심광물 등 주요 품목의 공급망을 안정적으로 확보하기 위한 정부 차원의 관심과 우선순위를 보여주는 사례"라고 이번 간담회의 의의를 설명했다.

한편 산업통상자원부와 호주 산업과학에너지자원부는 이날 논의 결과를 바탕으로 '한-호주 핵심광물 협력 대화'등의 채널을 통해 양국 간 핵심광물 분야의 전략적 협력을 더욱 강화해 나갈 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr