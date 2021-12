[아시아경제 이지은 기자] 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 14일 시드니 뉴사우스웨일즈주 주총독 관저에서 마가렛 비즐리 주총독 내외 및 도미닉 페로테 주총리 내외와 오찬을 가졌다.

문 대통령은 올해 한-호 수교 60주년을 기념한 이번 방문을 계기로 양국 관계가 포괄적 전략 동반자 관계로 격상된 만큼, 한국과 뉴사우스웨일즈주도 공급망ㆍ인프라ㆍ저탄소 기술을 포함한 기후변화 대응 등 다양한 분야에서 실질 협력을 확대해 나가기를 희망한다고 했다. 한인 동포 사회에 대한 주정부 차원의 각별한 관심과 지원도 당부했다.

주총독과 주총리는 한국 기업들이 시드니 지역에 활발히 진출하고 있고 코로나 상황에서도 미래 유망산업 분야에서 양국 간 협력이 확대 중인 것을 환영한다며 에너지·인프라·핵심광물 분야 협력도 확대해 나가기를 기대한다고 했다.

