윤석열 "윤핵관 존재 인정 안 해…내 앞에서 이준석 험담할 사람 없어"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 14일 윤석열 핵심 관계자를 지칭하는 ‘윤핵관’ 존재 자체를 인정하지 않는다고 말했다.

윤 후보는 이날 관훈클럽 토론회에서 윤핵관에 대한 질문을 받자 "일반적으로 그리 말하면 어쩔 수 없다"면서 "저는 핵관 존재를 인정하지 않는다"고 강조했다.

특히 이준석 국민의힘 대표가 '자신이 홍보비를 해 먹으려 본부장을 맡으려 한다'고 언급했다는 관계자에 대해서는 존재 자체를 원천 부인했다. 그는 "이 대표가 홍보비를 해먹으로 한다는 얘기는 들은 사실이 없다"며 "이 대표를 홍보미디어 총괄본부장으로 지명한 사람이 바로 저"라고 말했다.

윤 후보는 "어떻게 제 앞에서 그런 말을 할 수 있겠냐"면서 "정치권이라고 하는 게 음해와 정확지 않은 얘기가 난무하는 곳이 아니냐"며 "저는 이 대표에 대해 무한한 신뢰를 갖고 있어 감히 제 앞에서 이 대표를 험담할만한 사람이 별로 없다"고 말했다.

