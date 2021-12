[특징주]농심, 실적 개선 기대감에 '3%대 상승'

[아시아경제 이선애 기자] 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 316,500 전일대비 13,000 등락률 +4.28% 거래량 42,332 전일가 303,500 2021.12.14 09:57 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은[클릭 e종목]"농심, 판매가격 인상 반영…실적 개선 기대"[클릭 e종목] “농심, 컨센서스 상회한 3분기 실적” close 주가가 상승세다. 실적 개선 기대감에 따른 것으로 풀이된다.

14일 오전 9시40분 현재 농심 주가는 전 거래일대비 3.29% 오른 31만3500원에 거래되고 있다. 장 초반 31만4500원까지 올랐다.

이날 하나금융투자는 농심에 대해 투자의견 매수, 목표주가 50만원을 유지한다고 밝혔다. 심은주 하나금융투자 연구원은 "농심의 라면 점유율 상승세가 이어질 것이며 이에 따라 판가 인상에 따른 이익 레버리지가 본격화될 것"이라며 "국내 이익은 국내 라면 판가 인상에 따라 연말 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상된다"고 전했다.

농심의 4분기 실적은 매출액 6759억원, 영업이익 306억원을 거둘 것으로 전망했다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 6.8%, 17.7% 증가한 수치다.

