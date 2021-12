"'열 받는' CPU말고 뇌처럼"…차세대 컴퓨팅 소자 개발

장호원 서울대 교수팀-성균관대-포항공대 공동 연구 결과

2차원 할라이드 페로브스카이트 단점 극복해

장기간 쉬지 않고 안정적·저에너지 구동 가능

[아시아경제 김봉수 기자] 인간의 뇌를 본 따 쉬지 않고 낮은 에너지로도 구동할 수 있는 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 소자가 개발됐다.

한국연구재단은 장호원 서울대 교수 연구팀이 성균관대·포항공대 연구팀과 공동으로 차세대 반도체 소재로 각광받는 2차원 할라이드 페로브스카이트의 수분 불안정성과 저신뢰성의 문제를 동시에 해결해 뇌처럼 쉬지 않으면서도 저전력에도 작동하는 뉴로모픽 소자를 개발했다고 14일 밝혔다.

할라이드 페로브스카이트는 유연하면서 제작단가가 상대적으로 낮아 뉴로모픽 컴퓨팅과 비휘발성 저전력 메모리 반도체 기술 등에 적합할 것으로 주목받지만 다결정질 박막구조로 제어가 쉽지 않고 수분에 약해 상용화에 어려움이 있었다.

연구팀은 이온이동을 원활히 제어하고자 기존 3차원 결정 구조 대신 2차원 결정 구조를 전극에 수직 방향으로 성장시키는 방식을 택했다. 이를 통해 기존 보고된 소자들에 비해 선형성, 대칭성 및 신뢰성이 월등히 향상된 결과를 얻을 수 있었다.

또 실제 이렇게 제작된 소자를 기반으로 작동되는 회로에서 인공지능 알고리즘이 얼마나 잘 작동하는지 평가한 결과 손글씨로 써진 숫자를 96.5%의 정확도로 인식하는 한편, 의류의 종류를 86.5%로 정확히 인식했다. 이론적 한계값의 1% 내외 오차범위로 높은 수준의 인식률을 보였다는 설명이다. 특히 가장 큰 장벽으로 여겨지던 수분 불안정성 및 저신뢰성의 한계를 극복, 대기 중에서 수개월 동안 작동이 가능함을 실험을 통해 통해 검증했다.

연구팀은 기존 CPU 성능을 넘어선 뇌처럼 작동하는 컴퓨팅 칩을 개발하고자 이번에 제작한 소자를 집적회로 공정에 적용하여 프로그래밍이 가능한 칩을 설계하는 연구를 지속할 계획이다.

잠 잘 때도 쉬지 않고 정보를 처리하는 우리 뇌. 그럼에도 무리없이 잘 동작하는 이유는 놀랍도록 효율적인 뇌의 구동방식 때문이다. 또 기존 디지털 방식의 폰노이만 구조 컴퓨팅은 방대한 연산에 따른 막대한 에너지 소모와 비효율적 메모리, 그리고 집적도 한계 등의 문제에 부딪혔다. 이에 인간 뇌의 작동원리를 모사해 저전력으로 구동할 수 있는 뉴로모픽 소자에 적합한 반도체 소재 연구가 활발하다. 뉴로모픽 소자란 기존 디지털 트랜지스터와 달리 시냅스의 작동방식을 모사, 입력 신호의 이력에 따라 저항상태가 변화하여 저장되는 비휘발성 다차원 스위칭 소자를 말한다.

이번 연구 결과는 국제학술지 '머티리얼스 투데이(Materials Today)'에 지난달 23일 온라인 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr