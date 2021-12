[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 LF푸드는 가정간편식(HMR) 브랜드 모노키친이 '통! 닭다리살 꼬치'를 출시했다고 14일 밝혔다.

‘통! 닭다리살 꼬치(370g)’는 큼직하게 자른 통 닭다리살을 사용해 쫄깃한 식감이 돋보이는 제품이다.

닭고기의 잡내를 없애고 육질을 더욱 부드럽게 하는 텀블링 방식으로 염지한 뒤 소금, 후추로 간을 더해 그대로 먹으면 담백하고, 동봉된 숯불바베큐소스를 곁들이면 매콤한 감칠맛을 즐길 수 있다. 가격은 7900원이다.

