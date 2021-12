롯데케미칼, 2세대 향균 플라스틱 소재 '에버반' 개발

기존 항균 소재 브랜드인 '에버모인(evermoin)' 2세대 소재

바이러스 억제 기능 추가…코로나 바이러스에 대한 불안감 감소

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 2,500 등락률 +1.09% 거래량 71,098 전일가 228,500 2021.12.14 09:53 장중(20분지연) 관련기사 황진구 롯데케미칼 대표, 고고챌린지 동참30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획롯데케미칼, 기체분리막 적용 탄소포집 설비 상업화 '성큼'…업계 최초 close 이 고려대학교 의료원과 공동으로 항바이러스 성능을 강화한 플라스틱 소재를 개발했다. 앞서 개발한 향균 소재 '에버모인' 2세대로, 균 증식 억제 기능과 함께 바이러스 억제 기능도 추가했다.

에버반 소재는 MRSA(메티실린 내성 황색포도상구균)와 같은 악성 세균의 고농도 조건에서도 균 생육을 억제할 수 있으며, 스크래치와 고온, 고습, 자외선 노출 등의 상황 하에서도 지속적인 항곰팡이 성능 유지가 가능한 스페셜티 소재로 개발됐다.

또 인플루엔자와 코로나19 바이러스 및 델타 변이주에 대해서도 항바이러스 성능을 확보한 차세대 유해 미생물 억제 종합 솔루션으로, 위생과 안전에 민감한 의료장비와 접촉 빈도가 높은 신용카드, 인테리어 시트, 손잡이 등 다양한 용도로 적용이 가능할 것으로 예상하고 있다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 2,500 등락률 +1.09% 거래량 71,098 전일가 228,500 2021.12.14 09:53 장중(20분지연) 관련기사 황진구 롯데케미칼 대표, 고고챌린지 동참30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획롯데케미칼, 기체분리막 적용 탄소포집 설비 상업화 '성큼'…업계 최초 close 은 지난해 10월부터 고려대학교 의료원과 '코로나 시대에 안심하고 사용할 수 있는 신소재 공동 개발' 주제로 업무협약(MOU) 체결해 항바이러스 플라스틱 소재 개발과 성능 평가를 공동으로 연구하고 있다. 제품 개발 자체 검증 결과 코로나19 바이러스 및 델타 변이바이러스 모두 24시간 내 99% 이상 사멸하는 연구 결과를 도출했다.

한편 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 2,500 등락률 +1.09% 거래량 71,098 전일가 228,500 2021.12.14 09:53 장중(20분지연) 관련기사 황진구 롯데케미칼 대표, 고고챌린지 동참30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획롯데케미칼, 기체분리막 적용 탄소포집 설비 상업화 '성큼'…업계 최초 close 은 지난 2017년부터 생활·욕실용품, 전기전자 제품의 부품, 가구 등의 플라스틱 및 인조대리석에 적용 가능한 항균 소재 '에버모인'을 개발해 고객사에 공급 중이며, 2020년에는 합성수지 소재 분야에서 인플루엔자 A(Influenza A) 독감 바이러스에 대한 항바이러스 성능을 검증 받아 세계 최초로 항바이러스 가공품의 국제 표준인 ISO 21702 인증을 취득했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr