[아시아경제 문혜원 기자] 본아이에프의 본죽&비빔밥은 얼큰하면서도 뜨거운 국물로 속까지 풀어줄 ‘차돌해물짬뽕 뚝배기’를 출시했다고 14일 밝혔다.

차돌해물짬뽕 뚝배기는 5가지 해물을 넣고 얼큰하게 끓인 짬뽕에 쫄깃한 식감과 고소한 맛으로 사랑받는 차돌박이, 채소를 듬뿍 담아 깊고 진한 겨울의 맛을 낸다. 중식에서 인기 메뉴로 손꼽히는 해물짬뽕은 화끈한 매운 맛과 해물 풍미의 시원한 국물을 한 번에 맛볼 수 있어 식사는 물론 해장 메뉴로도 제격이다. 여기에 차돌박이를 더해 고소하고 진한 풍미를 자랑한다.

신메뉴 차돌해물짬뽕 뚝배기는 전국의 본죽&비빔밥 매장에서 만나볼 수 있으며, 본아이에프의 모바일 앱 본오더나 배달앱(배달의민족, 요기요) 주문도 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr