CJ온스타일, 올해 명품 플랫폼·건강기능식 스타트업에 40억 투자

미래 성장동력 확보 위한 전략적 투자

벤처캐피탈 펀드에 130억 간접투자도

[아시아경제 조인경 기자] CJ온스타일은 올 한해 벤처캐피탈(Venture Capital) 펀드 출자 등 직·간접투자에 적극 참여하며 다양한 딜 소싱 및 공동투자 협업 체계를 마련했다고 14일 밝혔다.

CJ그룹 내 투자사인 타임와이즈인베스트먼트를 포함해 CJ온스타일의 사업 전략 방향성과 맞고 연관 포트폴리오를 보유한 외부 우수 벤처캐피탈을 선별해 총 130억원의 출자를 진행했으며, 또 이를 통해 구축된 벤처캐피탈사와의 유기적 파트너십 체계를 바탕으로 명품, 건강기능식, 리테일 테크 관련회사에 총 40억원 규모의 직접투자도 단행했다.

대표적으로 지난 5월 명품 해외직구 플랫폼인 '애트니(ATNY)'에 투자해 6% 이상의 지분을 확보한 데 이어 지난 10일에는 온라인 사이트와 모바일 앱 에 명품 해외직구 전문관인 애트니 단독관을 론칭했다. 국내 다른 명품 e커머스사들이 단순 데이터 수집(크롤링 방식)이나 병행수입자 유치 등을 통해 상품을 확보하는 것과 달리 애트니는 직접적인 재고연동(API)을 통해 18만여종의 다양한 상품을 보유하고 있는 것이 강점이다. '애트니 익스프레스(Express)' 서비스를 이용하면 구매 후 3일 내에 상품을 받아볼 수 있는 차별화된 해외배송 시스템도 갖췄다.

명품 구매 채널이 오프라인 중심에서 온라인으로 빠르게 바뀌고 있는 가운데 애트니와의 실시간 연동을 통해 일차적으로 CJ온스타일 내에서 다양한 명품 상품을 선보일 수 있을 뿐 아니라 향후 브랜드 공동 직매입 등의 추가 시너지도 기대된다는 게 회사 측의 설명이다.

해외 OEM 네트워크 기반의 건강기능식품사인 '엔라이즈(옛 승명)'에 대한 투자도 지난달 완료했다. 엔라이즈는 '네추럴라이즈(Naturalize)', '더리얼(The Real)' 등의 브랜드를 보유한 건강기능식품 유통사로, 오메가3 등 고시형 상품군에서 확고한 시장점유율을 확보하고 있다. CJ온스타일은 프렉시스PE와의 전략적 협업을 통해 엔라이즈 바이아웃(Buy-out·경영권 인수)딜에 전략적 투자자로 참여했으며, 앞으로 엔라이즈의 강점인 해외 OEM 네트워크를 활용해 건강기능식 카테고리 강화를 위한 PB상품 공동 개발, TV 판매 등 협력 관계를 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

가상 사이즈 측정 기술을 보유한 스타트업 '아이딕션'에 대한 투자도 연내 마무리될 예정이다. 스마트폰 사진으로 개인 신체 사이즈 측정이 가능한 아이딕션의 기술력을 패션 부문에 접목하면 사이즈에 꼭 맞는 의류 상품을 추천해주는 큐레이션 서비스나 3D 가상 피팅 서비스 등 차별된 쇼핑 경험을 제공할 수 있다. 나아가 PB 패션 신상품 개발 시에도 고객들에게 가장 적합한 디자인을 도출하는 등 다방면으로 협업할 예정이다.

성동훈 CJ온스타일 전략기획담당은 "급변하는 사업 환경 속에 미래 성장동력을 선제적으로 확보하고 유연한 성장을 이어 나가기 위해 핵심 카테고리에 대한 전략적 투자를 진행했다"며 "내년에는 보다 공격적으로 프리미엄 리빙, 주얼리, 패션, 뷰티 등의 브랜드 및 커머스에 대한 직접투자를 확대하고, 선도 벤처캐피탈사를 추가 발굴하는 등 간접투자에도 적극 나설 것"이라고 말했다.

