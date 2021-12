LX하우시스-노루페인트, 친환경 제품 사업 확대

LX하우시스, 마이크로 파우더 소재 넣은 첨가재 공급

노루페인트, 친환경 바이오 도료 제품 생산

LX하우시스와 노루페인트가 손잡고 국내 건축자재 시장에서 친환경 제품 사업을 확대한다.

LX하우시스와 노루페인트는 지난 13일 LX하우시스 강계웅 대표와 노루페인트 조성국 대표 등이 참석한 가운데 'LX하우시스-노루페인트 친환경 도료 사업 확대 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 LX하우시스가 마이크로 파우더 소재를 도료용 첨가제로 노루페인트에 공급하고, 노루페인트는 이 소재를 적용한 친환경 바이오 도료 제품을 생산하는 것을 골자로 한다.

LX하우시스의 마이크로 파우더는 옥수수, 사탕수수 등의 식물 오일에서 합성한 입자크기 10㎛ 이하의 미세 알갱이로 자연 상태에서 생분해가 되는 고분자 소재다. 식물 오일로 합성한 고분자 소재인 만큼 기존에 주로 사용하던 석유화학계 미세 플라스틱 도료용 첨가제보다 환경호르몬 유발물질 수치를 저감시켜 준다.

양 사는 이달 초 마이크로 파우더를 적용한 건축·가구용 수성 도료와 자동차·전자제품용 유성 도료 개발을 완료했으며, 노루페인트는 해당 제품으로 국내외 친환경 인증 획득을 추진해 내년부터 본격적인 생산에 들어갈 예정이다.

유성 도료 제품은 자동차 내부 및 스마트폰 외장재로 적용할 경우 최근 인기를 끌고 있는 무광택 컬러 느낌의 표면 디자인 구현도 가능해 더욱 주목 받을 것으로 예상된다. 향후 해당 도료 제품들을 적용한 주방가구, 도어 등의 다양한 친환경 인테리어 제품 개발에도 함께 나서며 사업 시너지를 강화해 나갈 계획이다.

강계웅 LX하우시스 대표는 "LX하우시스의 친환경 소재 기술과 노루페인트의 기능성 도료 제조기술의 시너지로 다양한 환경 친화적 제품들을 선보일 수 있게 돼 향후 국내 친환경 인테리어 소비문화 확산에 더욱 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr